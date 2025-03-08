Умер композитор Геннадий Банщиков

«С глубоким прискорбием сообщаем о том, что 7 марта 2025 года на 82-м году жизни после продолжительной болезни скончался Геннадий Иванович Банщиков — выдающийся российский композитор, педагог, профессор Санкт-Петербургской государственной консерватории, заслуженный деятель искусств РСФСР, кавалер ордена Дружбы», — говорится в сообщении.