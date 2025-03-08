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Умер композитор Геннадий Банщиков

С. -ПЕТЕРБУРГ, 7 мар — РИА Новости. Российский композитор Геннадий Банщиков скончался на 82-м году жизни, сообщает Союз композиторов Санкт-Петербурга на странице творческого союза в соцсети «ВКонтакте».

«С глубоким прискорбием сообщаем о том, что 7 марта 2025 года на 82-м году жизни после продолжительной болезни скончался Геннадий Иванович Банщиков — выдающийся российский композитор, педагог, профессор Санкт-Петербургской государственной консерватории, заслуженный деятель искусств РСФСР, кавалер ордена Дружбы», — говорится в сообщении.

О дате и месте прощания с композитором пока не сообщается.

Банщиков известен как автор оркестровой музыки и камерных сочинений, включая сонаты. Его авторству также принадлежит несколько кантат, в том числе кантата «Облака» на стихи Иосифа Бродского.

В 1991 году Банщикову присвоили звание заслуженного деятеля искусств РСФСР. В 2004 году он стал кавалером Ордена Дружбы.