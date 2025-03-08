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В Уфе стартовало Первенство России среди юниоров по греко-римской борьбе

В уфимском Дворце борьбы стартовали Всероссийские соревнования.

Источник: Комсомольская правда

Накануне в Уфе состоялось открытие Первенства России среди юниоров до 21 года по греко-римской борьбе. Соревнования проходят в городском Дворце борьбы и носят имя Героя России, уроженца Башкирии Максима Серафимова.

На открытии Первенства вчера, 7 марта, побывал и глава Башкирии Радий Хабиров. В своих соцсетях он поблагодарил Минспорта России и президента Федерации борьбы Михаила Мамиашвили за выбор региона местом проведения этого турнира.

— В Уфе собрались самые сильные, самые талантливые молодые спортсмены России — 365 человек из 54 регионов России. Башкортостан на Первенстве представляют 18 человек, — рассказал в своих соцсетях глава региона.

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