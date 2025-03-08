Южные сухопутные улитки могут создать проблемы российским регионам

МОСКВА, 8 марта. /ТАСС/. Южные наземные моллюски — улитки, распространенные, в частности, в Крыму и на Северном Кавказе, постепенно проникают в другие российские регионы и в перспективе могут создать проблемы для сельского хозяйства и здоровья людей. Об этом, как сообщили в пресс-службе Минобрнауки РФ, свидетельствуют данные исследования ученых Белгородского государственного национального исследовательского университета.
В последние годы, как отметили в пресс-службе, наблюдается распространение южных видов улиток за пределы их естественных ареалов — по Русской равнине и прилегающим территориям. Нередко улиток случайно привозят люди в автомобилях и поездах. Переползая с растения на растение, эти моллюски объедают молодые побеги, почки и листья, и могут переносить грибковые и вирусные заболевания, а также паразитов, опасных для человека и животных.
«Улитки, которые населяют наше Причерноморье и Кавказ, в сегодняшних климатических условиях могут распространиться севернее и, в первую очередь, “обосноваться” в населенных пунктах, городах. В настоящий момент популяции таких видов обнаружены в Белгородской, Курской, Ростовской областях, в Поволжье. Пока что в естественные экосистемы они не проникли. Для большинства таких видов наиболее пригодными для обитания пока остаются именно измененные человеком биотопы в городах, поселках, на обочинах дорог», — рассказала ТАСС руководитель авторского коллектива доцент кафедры биологии Института фармации, химии и биологии НИУ «БелГУ» Валерия Адамова.
Тем не менее, как подчеркнула исследователь, процесс расселения южных видов улиток идет из года в год, и их популяции сохраняются. Ученым важно понимать, какие территории пригодны для обитания этих видов, где находятся границы ареалов, как далеко эти виды могут распространиться, и главное — какие естественные, не тронутые человеком экосистемы потенциально уязвимы для этих улиток, а также не опасны ли они для автохтонных, в том числе реликтовых растений и животных.
Коллектив под руководством Адамовой тщательно изучил миграцию виноградной и древесной улиток, а также семи южных видов улиток. Адамова с коллегами собрала и обработала данные собственных полевых сборов, а также коллекции Зоологического института РАН и Зоологического музея МГУ, каталога коллекции Государственного природоведческого музея НАН Украины, литературные данные и данные репозитория GBIF (Global Biodiversity Information Facility).
На основе этих данных, а также предикторов (переменных, описывающих условия окружающей среды, сделанных на основе снимков спутникового сенсора растровых слоев) создана модель, предсказывающая динамику распространения девяти видов брюхоногих моллюсков в России и прилегающих регионах Восточной и Южной Европы. Результаты опубликованы в «Российском журнале биологических инвазий».