Южные сухопутные улитки могут создать проблемы российским регионам

Тем не менее, как подчеркнула исследователь, процесс расселения южных видов улиток идет из года в год, и их популяции сохраняются. Ученым важно понимать, какие территории пригодны для обитания этих видов, где находятся границы ареалов, как далеко эти виды могут распространиться, и главное — какие естественные, не тронутые человеком экосистемы потенциально уязвимы для этих улиток, а также не опасны ли они для автохтонных, в том числе реликтовых растений и животных.