Узбекская дзюдоистка Лазиза Хайдарова стала призером Гран-при Линц-2025

ТАШКЕНТ, 8 марта — Sputnik. Узбекская дзюдоистка Лазиза Хайдарова выиграла Гран-при Линса. Об этом сообщил Национальный олимпийский комитет.
В австрийском Линце стартовал турнир серии Гран-при по дзюдо. Узбекистанка Лазиза Хайдарова, выступавшая в весовой категории до 48 кг, завоевала бронзовую медаль.
«Приятно отметить, что на данных соревнованиях бронзовую медаль завоевала наша соотечественница Лазиза Хайдарова», — пишет НОК.
По данным комитета, 18-летняя Хайдарова в борьбе за третье место одолела Амбер Герсес из Нидерландов в 11-минутном поединке.
Таким образом, Лазиза завоевала свою первую награду на крупных турнирах среди взрослых.