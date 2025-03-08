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Узбекская дзюдоистка Лазиза Хайдарова стала призером Гран-при Линц-2025

Это первая награда юной спортсменки на крупных турнирах среди взрослых.

Источник: НОК

ТАШКЕНТ, 8 марта — Sputnik. Узбекская дзюдоистка Лазиза Хайдарова выиграла Гран-при Линса. Об этом сообщил Национальный олимпийский комитет.

В австрийском Линце стартовал турнир серии Гран-при по дзюдо. Узбекистанка Лазиза Хайдарова, выступавшая в весовой категории до 48 кг, завоевала бронзовую медаль.

«Приятно отметить, что на данных соревнованиях бронзовую медаль завоевала наша соотечественница Лазиза Хайдарова», — пишет НОК.

По данным комитета, 18-летняя Хайдарова в борьбе за третье место одолела Амбер Герсес из Нидерландов в 11-минутном поединке.

Таким образом, Лазиза завоевала свою первую награду на крупных турнирах среди взрослых.