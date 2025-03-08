СМИ: действия департамента Маска могут остановить выплаты пенсионерам в США

Президент США Дональд Трамп после своего избрания в ноябре 2024 года объявил, что предприниматель Илон Маск и бизнесмен Вивек Рамасвами возглавят новый департамент государственной эффективности (DOGE), который призван «сократить расточительные расходы и реструктурировать федеральные агентства». Позже Рамасвами сообщил о своем уходе из руководства DOGE.