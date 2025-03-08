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СМИ: действия департамента Маска могут остановить выплаты пенсионерам в США

МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Сокращения, которые проводит департамент государственной эффективности (DOGE) США в администрации социального обеспечения (SSA) страны, могут привести к остановке выплат миллионам американских пенсионеров, сообщает телеканал CNN со ссылкой на экс-главу SSA Мартина О’Мэлли.

Источник: AP 2024

«Потеря опытных работников, которые управляли уязвимой и взаимозависимой сетью компьютерных систем… потенциально нарушит выплаты более чем 73 миллионам пенсионеров, людей с ограниченными возможностями и другим», — отмечает телеканал.

О’Мэлли, который также был губернатором штата Мэриленд, прогнозирует, что «обвал» компьютерных систем SSA может произойти в течение трех месяцев.

В конце февраля агентство Ассошиэйтед Пресс передавало, что администрация социального обеспечения США готовится уволить тысячи сотрудников, под сокращения может попасть до 50% персонала ведомства.

Президент США Дональд Трамп после своего избрания в ноябре 2024 года объявил, что предприниматель Илон Маск и бизнесмен Вивек Рамасвами возглавят новый департамент государственной эффективности (DOGE), который призван «сократить расточительные расходы и реструктурировать федеральные агентства». Позже Рамасвами сообщил о своем уходе из руководства DOGE.