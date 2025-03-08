В Ростовской области прогнозируют перебои в работе ТВ и радио до 15 марта

При этом до 15 марта с 11.18 до 13.06 перебои до пяти минут могут возникать при трансляции РТРС-1, РТРС-2, Маяк, Радио России, Вести FM, Че и SPUTNIK. Связано это с солнечной интерференцией (явлением, которое происходит, когда Солнце находится на одной линии с геостационарным спутником и приемной антенной на Земле — прим. ред.).