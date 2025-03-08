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В Ростовской области прогнозируют перебои в работе ТВ и радио до 15 марта

Жителей Ростовской области предупредили о перебоях в работе ТВ и радио.

Источник: Комсомольская правда

В некоторых районах Ростовской области пройдут перебои в работе телевидения и радио. Продлятся они до 15 марта, предупредили дончан в РТРС.

Предполагается, что перерыв в работе вещания будет продолжительностью не более одного часа. Но вот точных сроков в РТРС не уточнили, назвав только ориентировочные диапазоны, когда это может произойти:

10 марта с 9.00 до 18.00 в Каменске-Шахтинском при трансляции программы Радио России.

С 11 по 14 марта с 8.00 до 18.00 в Каменске-Шахтинском также при трансляции программы Радио России.

С 10 по 14 марта с 8.00 до 18.00 в Ростове при трансляции Вести ФМ.

При этом до 15 марта с 11.18 до 13.06 перебои до пяти минут могут возникать при трансляции РТРС-1, РТРС-2, Маяк, Радио России, Вести FM, Че и SPUTNIK. Связано это с солнечной интерференцией (явлением, которое происходит, когда Солнце находится на одной линии с геостационарным спутником и приемной антенной на Земле — прим. ред.).