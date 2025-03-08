В Наровле эпидемиологи установили превышение уровня радиации в грибах

Обследовали эпидемиологи из Гомельской области продукты как в госсекторе, так и в личных подсобных хозяйствах местных жителей. По стронцию-90 превышений содержания не выявили, а больше нормы цезия-137 обнаружили в трех пробах — все это грибы из подсобных хозяйств, собранные вблизи населенных пунктов Калиничи, Завойть и Будки.