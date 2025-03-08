Ричмонд
+4°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Наровле эпидемиологи установили превышение уровня радиации в грибах

В Наровле эпидемиологи нашли превышение радиации в трех пробах грибов.

Источник: Комсомольская правда

Специалисты Наровлянского районного центра гигиены и эпидемиологии сообщили, что за январь — февраль исследовали 11 проб пищевых продуктов и питьевой воды. Изучали содержание радионуклидов стронция-90 и цезия-137.

Обследовали эпидемиологи из Гомельской области продукты как в госсекторе, так и в личных подсобных хозяйствах местных жителей. По стронцию-90 превышений содержания не выявили, а больше нормы цезия-137 обнаружили в трех пробах — все это грибы из подсобных хозяйств, собранные вблизи населенных пунктов Калиничи, Завойть и Будки.

Так, в замороженной пробе смеси грибов, собранных у Калиничей, удельная активность цезия-137 составила 820,62 ± 164,12 Бк/кг при нормативе 370 Бк/кг. А в двух пробах сушенных грибов (белых, зеленок, польских) из-под Завойти и Будок удельная активность цезия-137 составила от минимальной 6109,6 ± 1222,0 Бк/кг до максимальной 9694,0 ± 2423,5 Бк/кг при нормативе 2500 Бк/кг.

В Наровлянском районном ЦГЭ подчеркнули:

«Проведенные радиометрические исследования проб дикорастущих грибов и ягод от населения показывают, что за последние несколько лет ежегодно выявляется практически до 100% проб с превышением содержания радионуклидов цезия. Употребление в пищу таких “даров леса” создает риск внутреннего облучения организма».

А чтобы не употреблять такие продукты в пищу, необходим радиометрический контроль.

Также специалисты рассказали, что в Наровлянской центральной райбольнице за два месяца 2025 года выявлено превышение дозы внутреннего облучения у двух человек — жителей самого райцентра, а также упомянутых Будок.

«В ходе расследования установлена причина превышение дозы внутреннего облучения — употребление в пищу дикорастущих грибов», — сказали в ЦГЭ.

Тем временем пьяный водитель въехал в трамвайную остановку в центре Минска ночью 8 Марта.

Также Мингорсовет установил ставки налога на собак в 2025 году.

Ранее мы писали, что светофор упал на машину в Минске, пока водитель ждал зеленого сигнала.

Кроме того, Минархитектуры назвало важное новшество для нуждающихся в улучшении жилищных условий по новым указам Лукашенко.

А вот как выглядят белоруски, которые выигрывают конкурсы красоты и покоряют мировые подиумы: муза Армани, победительница Mrs Europe Globe, первые красавицы Европы и борьба за титул в Камбодже.