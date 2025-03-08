В Екатеринбурге приняли проект строительства новой трамвайной ветки

В Екатеринбурге завершились общественные обсуждения, касающиеся проекта строительства трамвайной ветки с Ботаники в Новокольцовский район города. Документ опубликован на портале горадминистрации.
Всего в обсуждениях приняли участие 5 человек. Они поделились замечаниями о проекте трамвайной линии. Всего от них поступило 6 предложений, 4 из которых не были учтены.
Так один из участников обсуждений предложил рассмотреть возможность расширения дороги на участке улиц Самолетная — Щербакова с обустройством дополнительной полосы для выезда от Щербакова, 2Д в сторону объездной автодороги. По словам екатеринбуржца, на данном участке дороги находится неудобный выезд. Замечание решено включить в проект.
Напомним, что планируемая трамвайная ветка будет более 14 км длиной в двухпутном исчислении. Линия берет начало от трамвайного кольца по улице Юлиуса Фучика, пройдет по улицам Крестинского, Щербакова, Лыжников, Рощинской, Варшавской с выходом на бульвар Новосинарский с конечной на улице Выставочной.