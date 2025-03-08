Со снайпером Иваном Чижиковым простились в Тулунском районе

В Иркутской области простились с участником спецоперации Чижиковым Иваном Александровичем. Снайпер войсковой части погиб при выполнении боевого задания, проявив мужество в боях за освобождение Донецкой Народной республики. Об этом сообщил мэр Тулунского района Александр Тюков.