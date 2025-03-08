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Со снайпером Иваном Чижиковым простились в Тулунском районе

Боец представлен к награждению Орденом Мужества.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутской области простились с участником спецоперации Чижиковым Иваном Александровичем. Снайпер войсковой части погиб при выполнении боевого задания, проявив мужество в боях за освобождение Донецкой Народной республики. Об этом сообщил мэр Тулунского района Александр Тюков.

Сибиряк был примером мужества, стойкости и верности своему долгу перед Родиной. За проявленные мужество, храбрость и отвагу Указом Президента России и рядовой Иван Чижиков представлен к награждению Орденом Мужества (посмертно).

С героем простились 7 марта в деревне Трактовая.