В Дагестане и Чечне заблокировали Telegram

«Решение о блокировке Telegram в двух регионах СКФО — в Чечне и Дагестане — принималось на федеральном уровне по представлению правоохранительных органов. Его часто используют недруги, пример этому — беспорядки в аэропорту Махачкалы. Может быть, в дальнейшем Telegram и разблокируют», — сказал он.