В Дагестане и Чечне заблокировали Telegram

МАХАЧКАЛА, 8 марта. /ТАСС/. Мессенджер Telegram заблокирован и не работает в Дагестане и Чечне (Северо-Кавказский федеральный округ) по представлению правоохранительных органов, сообщил журналистам министр цифрового развития Республики Дагестан Юрий Гамзатов.
«Решение о блокировке Telegram в двух регионах СКФО — в Чечне и Дагестане — принималось на федеральном уровне по представлению правоохранительных органов. Его часто используют недруги, пример этому — беспорядки в аэропорту Махачкалы. Может быть, в дальнейшем Telegram и разблокируют», — сказал он.
Сбои в работе мессенджера Telegram отмечаются в ряде регионов Северного Кавказа с 2024 года. Гамзатов порекомендовал использовать аналоги популярного мессенджера. «Пока есть хорошие аналоги, например, “ВК”», — добавил министр.
В октябре 2023 года в аэропорту Махачкалы произошли массовые беспорядки из-за прибытия регулярного рейса из Тель-Авива на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Участники массовых беспорядков уничтожили и повредили имущество международного аэропорта Уйташ на сумму более чем 24 млн рублей. В отношении 30 представителей власти были совершены противоправные действия, 23 из них причинены телесные повреждения различной степени тяжести.