Иркутское слово «вехотка» попало в ТОП-5 регионализмов по стране

В 2024 году россияне более 56 тысяч раз использовали в сообщениях в соцсетях регионализмы. Речь идет о словах, характерных для определенных регионов и местности. В ТОП-5 самых популярных в стране вошла «вехотка» из Иркутской области. Об этом сообщает сервис ТУТУ. РУ.
В список лидеров попали: «закатка» — так в Крыму называют домашние консервы (больше 11 тысяч упоминаний), «сопка» — холм в Приморском и Хабаровском краях (11061 упоминание), «поребрик» — бордюр в Санкт-Петербурге (7321 упоминание), «темпер» — температура, Амурская область (4824 упоминания), а также «вехотка» — в Иркутске это мочалка (4649 упоминаний).
Реже использовали слова: «кочерыжка» (стержень кочана капусты) из Белгорода, «заварник» (заварочный чайник) из Хакасии, сибирская «строганина» (нарезанная стружкой замороженная рыба) и «шишига» (лесное существо, похожее на домового или лешего) из Вологодской области.