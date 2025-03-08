Иркутское слово «вехотка» попало в ТОП-5 регионализмов по стране

В 2024 году россияне более 56 тысяч раз использовали в сообщениях в соцсетях регионализмы. Речь идет о словах, характерных для определенных регионов и местности. В ТОП-5 самых популярных в стране вошла «вехотка» из Иркутской области. Об этом сообщает сервис ТУТУ. РУ.