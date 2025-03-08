В Алматы военнослужащие поздравили женщин-ветеранов Великой Отечественной войны

Ольга Андреевна Савенко 9 мая отметит не только День Победы, но и свой 102-й день рождения. Она родилась в Алма-Ате в 1923 году. В 18 лет окончила Ленинградское военное училище связи и сразу же отправилась на фронт. В составе 109-го отдельного полка связи Первого Белорусского фронта она прошла боевой путь до самого Берлина. После войны вернулась в родной город, где более 57 лет проработала на телеграфе. На заслуженный отдых вышла лишь в 73 года.