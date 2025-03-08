В Алматы военнослужащие поздравили женщин-ветеранов Великой Отечественной войны

Хрупкие, но невероятно сильные духом женщины сегодня принимают поздравления и слова благодарности за мужество и вклад в победу.
Фронтовиков поздравили начальники Военно-инженерного института радиоэлектроники и связи генерал-майор Нуртас Кабаков, департамента по делам обороны города Алматы полковник Талгат Озехан и председатель алматинского филиала РОО «Ветераны Вооруженных Сил» полковник в отставке Тулеген Мустафин. Они передали им поздравительный адрес от имени министра обороны и вручили от себя памятные подарки.
Под звуки военного оркестра для них прозвучали песни военных лет. Ветераны с радостью принимали теплые пожелания военнослужащих. Они делились воспоминаниями, рассказывали о военном времени и о том, как после войны строили новую жизнь.
Жизненный путь наших ветеранов — это основа патриотизма, пример мужества и стойкости для всех поколений. Они с честью прошли через тяжелейшие испытания войны. Сегодня наш долг — окружить их заботой, выразить глубокую благодарность за самоотверженный труд и сохранить память о них Начальник военного вуза генерал-майор Нуртас Кабаков.
В июне этого года Екатерина Александровна Баранова отметит вековой юбилей. Она родилась в Курской области. С юных лет стремилась помогать людям, поэтому поступила в медицинский техникум. В 1943 году ее призвали в армию и направили в госпиталь, где хрупкая девушка выхаживала раненых солдат. Победу встретила в Чехословакии, а после войны вместе с мужем переехала в Алма-Ату. Долгие годы Екатерина Александровна работала медицинской сестрой, заботясь о пациентах.
Ольга Андреевна Савенко 9 мая отметит не только День Победы, но и свой 102-й день рождения. Она родилась в Алма-Ате в 1923 году. В 18 лет окончила Ленинградское военное училище связи и сразу же отправилась на фронт. В составе 109-го отдельного полка связи Первого Белорусского фронта она прошла боевой путь до самого Берлина. После войны вернулась в родной город, где более 57 лет проработала на телеграфе. На заслуженный отдых вышла лишь в 73 года.
Сегодня в Алматы проживают 24 ветерана Великой Отечественной войны, среди них — 6 женщин-фронтовиков. Военнослужащие Алматинского гарнизона регулярно навещают их, оказывая им поддержку и внимание.