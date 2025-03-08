В Москве зафиксировали рекордное тепло 8 марта

«Как и ожидалось, сегодня в 14 часов воздух в столице, по данным базовой метеостанции мегаполиса, ВДНХ, прогрелся до плюс 10,1 градуса, что на 1,5 градуса выше прежнего суточного рекорда этого дня, установленного в 2020 году! Таким образом, сегодняшний день становится самым теплым среди всех [дней] 8 марта в истории инструментальных наблюдений за погодой в Москве», — написал он.