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В Москве зафиксировали рекордное тепло 8 марта

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что температура воздуха в столице выросла до плюс 10,1 градуса.

Сейчас в Ричмонде: +4° 2 м/с 70% 750 мм рт. ст. +7°
Источник: Агентство «Москва»

МОСКВА, 8 марта. /ТАСС/. Температура воздуха в Москве выросла в субботу до плюс 10,1 градуса, погода стала рекордно теплой для 8 марта за всю историю метеонаблюдений в столице. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в Telegram-канале.

«Как и ожидалось, сегодня в 14 часов воздух в столице, по данным базовой метеостанции мегаполиса, ВДНХ, прогрелся до плюс 10,1 градуса, что на 1,5 градуса выше прежнего суточного рекорда этого дня, установленного в 2020 году! Таким образом, сегодняшний день становится самым теплым среди всех [дней] 8 марта в истории инструментальных наблюдений за погодой в Москве», — написал он.

Синоптик отметил, что «точное значение нового достижения станет известно после 21 часа, когда будут сняты показания с максимальных термометров».