В ЦПКиО Волгограда закрыли каток и открыли «Седьмое небо»

В Волгограде в связи с резким потеплением закрылся ледовый каток в Центральном парке. Хотя у него и предусмотрено искусственное охлаждение, но тепло в Волгоград пришло очень резко. По словам директора ЦПКиО, за зимний сезон на катке покатались более 80 тысяч человек. В тоже время администрация парка объявила о начале работы экстремальных аттракционов. Первые — «Седьмое небо» и «Большой маятник» — уже заработали.