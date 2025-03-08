В ЦПКиО Волгограда закрыли каток и открыли «Седьмое небо»

В Волгограде в связи с резким потеплением закрылся ледовый каток в Центральном парке. Хотя у него и предусмотрено искусственное охлаждение, но тепло в Волгоград пришло очень резко. По словам директора ЦПКиО, за зимний сезон на катке покатались более 80 тысяч человек. В тоже время администрация парка объявила о начале работы экстремальных аттракционов. Первые — «Седьмое небо» и «Большой маятник» — уже заработали.
Как рассказали в парке, несмотря на то, что аттракционы новые — заработали только в прошлом году — перед началом сезона технические специалисты проверили состояние металлоконструкций после зимы, отрегулировали все механизмы, проверили посадочные модули, шкафы управления, целостность ремней безопасности.
Скоро откроется и гигантский вентилятор — аттракцион «Мельница», работы по расконсервации после зимы на которой еще ведутся. В парке напомнили, что, помимо адреналина, на все экстрим-аттракционах можно полюбоваться панорамный видом на город, Волгу, стадион, парк.