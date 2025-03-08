Перед оттепелью в Челябинской области нагрянет 25-градусный ночной мороз

О погоде 9 марта рассказали в местном ЦГМС.
Синоптики сообщают, что в ночь на воскресенье местами пройдет небольшой снег, столбики термометров опустятся до минус 15−20, при прояснении — до 25, на крайнем западе — до 10 градусов.
Днем завтра облачно с прояснением, прогнозируется небольшой снег, местами — умеренный, кое-где образуется изморозь, гололедица, метели. Ночью и утром в отдельных районах вероятны туманы. Температура воздуха от нуля до минус 5, в низинах — до 8 градусов.
Ветер: ночью северной четверти 2−7 м/с, днем южной четверти 5−10 м/с, локально порывы до 14 м/с.
Непосредственно в Челябинске 9 марта ночью минус 17−19, днем минус 2−4, небольшой снег.