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Перед оттепелью в Челябинской области нагрянет 25-градусный ночной мороз

Перед оттепелью в Челябинской области нагрянет 25-градусный ночной мороз, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сейчас в Ричмонде: +9° 3 м/с 49% 750 мм рт. ст. +7°
Источник: Екатерина Романова

О погоде 9 марта рассказали в местном ЦГМС.

Синоптики сообщают, что в ночь на воскресенье местами пройдет небольшой снег, столбики термометров опустятся до минус 15−20, при прояснении — до 25, на крайнем западе — до 10 градусов.

Днем завтра облачно с прояснением, прогнозируется небольшой снег, местами — умеренный, кое-где образуется изморозь, гололедица, метели. Ночью и утром в отдельных районах вероятны туманы. Температура воздуха от нуля до минус 5, в низинах — до 8 градусов.

Ветер: ночью северной четверти 2−7 м/с, днем южной четверти 5−10 м/с, локально порывы до 14 м/с.

Непосредственно в Челябинске 9 марта ночью минус 17−19, днем минус 2−4, небольшой снег.