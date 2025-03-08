Мосты в Петербурге подсветят в цвета флага России в честь 8 марта

«Мосты — традиционные символы Петербурга, их специальная художественная подсветка подчеркивает особое значение праздника для всех горожан. Использование государственного триколора в их световом оформлении подчеркнет образ женщины как надёжной опоры России и хранительницы национальных ценностей. В Год защитника Отечества световое оформление переправ символизирует и особую роль женщины в воспитании национальных героев. Это яркое напоминание о том, что сила нашей страны — в её людях», — отметил губернатор Петербурга Александр Беглов, слова которого приводятся в сообщении.