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Мосты в Петербурге подсветят в цвета флага России в честь 8 марта

Три моста в Петербурге подсветят в цвета российского флага в честь 8 марта.

С. -ПЕТЕРБУРГ, 8 мар — РИА Новости. Три моста в Санкт-Петербурге подсветят в цвета государственного флага России в честь Международного женского дня, сообщила пресс-служба администрации губернатора города.

«Одним из праздничных событий, приуроченных к Международному женскому дню, станет сегодня запуск специальной художественной подсветки трех петербургских переправ — Дворцового и Троицкого мостов, а также моста Бетанкура», — говорится в сообщении.

Огни праздничной подсветки в цветах российского флага зажгутся в субботу в 18.50 и будут будут работать в динамическом режиме до 7.30 утра воскресенья.

«Мосты — традиционные символы Петербурга, их специальная художественная подсветка подчеркивает особое значение праздника для всех горожан. Использование государственного триколора в их световом оформлении подчеркнет образ женщины как надёжной опоры России и хранительницы национальных ценностей. В Год защитника Отечества световое оформление переправ символизирует и особую роль женщины в воспитании национальных героев. Это яркое напоминание о том, что сила нашей страны — в её людях», — отметил губернатор Петербурга Александр Беглов, слова которого приводятся в сообщении.