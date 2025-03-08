Как готовят первых женщин-машинистов для ташкентского метро

Быть машинистом метро — непростая работа, которая требует хороших базовых знаний, в том числе технических предметов — математики и физики. Уже на курсах слушатели начинают осваивать дисциплины, непосредственно связанные с будущей профессией: пневматическое и электрическое оборудование, правила технической эксплуатации ташкентского метрополитена, инструкции по сигнализации и по движению поездов и другие. Теоретические занятия обязательно подкрепляются на практике, которую девушки проходят в депо метрополитена.