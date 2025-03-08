РЕН ТВ: Евгений Петросян госпитализирован с кровотечением

Telegram-канал Mash уточняет, что «медики проводят противошоковую терапию». ~Артист потерял много крови, но, несмотря на это, сейчас чувствует себя лучше.~ Ему оказали всю необходимую помощь и уже перевели из реанимации в стационар, где он находится в палате под присмотром врачей.