В Ростовской области картофель за месяц подорожал более чем на семь рублей

Лук за это время подорожал на 3,35 рубля, и теперь его цена составляет 60,01 рубля. Цена капусты увеличилась на 3,09 рубля и теперь составляет 52,87 рубля. Морковь подорожала на 24 копейки, и теперь ее цена составляет 47,63 рубля.