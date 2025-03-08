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В Ростовской области картофель за месяц подорожал более чем на семь рублей

В Ростовской области за месяц подорожал картофель и подешевела курятина.
Источник: Комсомольская правда

За февраль в Ростовской области почти на семь рублей подорожал картофель, при этом более чем на шесть рублей подешевела курятина. Это следует из отчетности, опубликованной Ростовстатом.

Так, среди овощей больше всего прибавил в цене картофель. Если 3 февраля этот овощ в среднем стоил 62,61 рубля за килограмм, то 3 марта — ровно 70 рублей.

Лук за это время подорожал на 3,35 рубля, и теперь его цена составляет 60,01 рубля. Цена капусты увеличилась на 3,09 рубля и теперь составляет 52,87 рубля. Морковь подорожала на 24 копейки, и теперь ее цена составляет 47,63 рубля.

Бескостная свинина подорожала на 1,34 рубля, и теперь ее цена составляет 384,06 рубля. Говядина подорожала на 5,64 рубля, и теперь ее цена составляет 586,67 рубля.

При этом самое дорогое мясо — баранина — подешевело на 1,63 рубля, и теперь ее цена составляет 766,92 рубля.