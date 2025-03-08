Блогер Митрошина признала вину в отмывании денег

В марте 2023 года СК уже сообщал о возбуждении уголовного дела против блогера. По данным следствия, с октября 2020 по май 2022 года она, являясь ИП, также применяла упрощенную систему налогообложения, в то время как доход от деятельности ее образовательных курсов превышал допустимый лимит. Тогда фигурнатка уклонилась от уплаты налогов на более чем 120 миллионов рублей.