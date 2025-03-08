В системе здравоохранения Башкирии работают более 45,6 тысячи женщин

В системе здравоохранения Башкирии сейчас работают 45 641 женщина. В их числе врачи, провизоры, фельдшеры, фармацевты и медсестры. Об этом в своем телеграм-канале по случаю 8 Марта написал министр здравоохранения республики Айрат Рахматуллин. Чиновник обратился с поздравлением к женщинам из числа медработников.