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В системе здравоохранения Башкирии работают более 45,6 тысячи женщин

Министр здравоохранения Башкирии поздравил женщин с 8 Марта.

Источник: Комсомольская правда

В системе здравоохранения Башкирии сейчас работают 45 641 женщина. В их числе врачи, провизоры, фельдшеры, фармацевты и медсестры. Об этом в своем телеграм-канале по случаю 8 Марта написал министр здравоохранения республики Айрат Рахматуллин. Чиновник обратился с поздравлением к женщинам из числа медработников.

— Они выбрали высочайшую миссию — спасение жизней и сохранение здоровья наших жителей. Эта работа требует большой стрессоустойчивости, внутренней силы и выносливости. Наряду с этими мужественными качествами, наши женщины-медики обладают чуткостью, женственностью и обаянием, — написал Айрат Рахматуллин.

Напомним, ранее «КП-Уфа» составила топ-5 самых ярких женщин Башкирии.

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