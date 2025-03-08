В Ростовской области на содержание лесополос необходимо не менее 15 млрд рублей

В Ростовской области основная часть лесополос оказалась в неудовлетворительном состоянии. При этом на их содержание необходимо не менее 15 млрд рублей. Об этом в телеграм-канале Минсельхозпрода региона сообщил начальник отдела Юрий Цыганенко.
По его словам, в 2024 году Министерство сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области завершило работы по межеванию земельных участков с лесополосами. Сейчас в собственности региона находится около 154 тысяч гектаров таких земель. Остальные участки принадлежат юридическим и физическим лицам, а также администрациям муниципальных районов.
— Основная часть лесополос была посажена в 60−80-е годы прошлого века, и находится в неудовлетворительном состоянии. В этой связи требуются большие финансовые средства для их восстановления и при этом в ближайшие годы… За 2024−2025 годы из областного бюджета на содержание и обследование агролесамилиоративных насаждений было направлено 86 миллионов рублей. Однако этих средств недостаточно, так как общая потребность средств на выполнение только однократных работ по содержанию лесополос составляет более 15 миллиардов рублей, — сказал Юрий Цыганенко.