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Имеют ли казахстанцы право продолжать работать после выхода на пенсию

В Министерстве труда и социальной защиты населения прокомментировали возможность продолжения работы казахстанцами, достигшими пенсионного возраста, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

Согласно информации ведомства, в стране не ведется учет пенсионеров, которые продолжают работать.

«Лица, достигшие пенсионного возраста, получают пенсию и не могут быть зарегистрированы в качестве лица, ищущего работу. Кроме того, согласно статье 99 Социального кодекса, лица, достигшие пенсионного возраста, не регистрируются в качестве безработных. В связи с этим органы занятости не осуществляют мониторинг трудоустроенных лиц, достигших пенсионного возраста. Мониторинг трудоустройства осуществляется на основании факта уплаты обязательных пенсионных взносов», — сообщили в ведомстве в ответ на запрос редакции Tengrinews.kz.

В министерстве напомнили, что к рабочей силе относятся занятое и безработное население, а лица, достигшие пенсионного возраста, не входят в состав рабочей силы, однако имеют право самостоятельно трудоустраиваться.

«При этом трудовой договор с работником, достигшим пенсионного возраста, может ежегодно продлеваться без ограничения, если он обладает высоким профессиональным и квалификационным уровнем и сохраняет работоспособность. Таким образом, каких-либо ограничений по продолжению трудовой деятельности для лиц, достигших пенсионного возраста, не предусмотрено», — говорится в ответе.

Напомним, в ноябре прошлого года Глава государства поручил стимулировать развитие так называемой «серебряной экономики», когда пожилые люди, еще полные здоровья и энергии, активно продолжают вносить свой вклад в развитие страны.