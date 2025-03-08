Жена Петросяна раскрыла подробности госпитализации мужа

Напомним, утром 8 марта сообщалось о госпитализации Евгения Петросяна. У народного артиста открылось желудочно-кишечное кровотечение. СМИ писали, что его готовят к экстренной операции. Однако недавно в соцсетях Петросяна появилось видеопоздравление с 8 Марта. При этом подруга артиста — Ирина Гвоздева — два дня не может дозвониться до него. По её словам, о госпитализации она ничего не знает.