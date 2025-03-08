Разработана нановакцина против атеросклероза

ГОНКОНГ, 8 марта. /ТАСС/. Китайские специалисты смогли разработать «коктейльную нановакцину» для предотвращения образования бляшек в артериях, которые считаются одной из главных причин сердечных заболеваний. Об этом заявила группа ученых из Нанкинского университета науки и технологий и Китайского университета науки и технологий.