Разработана нановакцина против атеросклероза

ГОНКОНГ, 8 марта. /ТАСС/. Китайские специалисты смогли разработать «коктейльную нановакцину» для предотвращения образования бляшек в артериях, которые считаются одной из главных причин сердечных заболеваний. Об этом заявила группа ученых из Нанкинского университета науки и технологий и Китайского университета науки и технологий.
«Наши результаты показывают, что двухкомпонентная стратегия доставки нановакцины эффективна против атеросклероза», — приводит заявление авторов разработки газета South China Morning Post. Атеросклероз вызывает образование бляшек, отложений жировых веществ, холестерина и клеточных отходов в артериях, что может привести к образованию тромбов, инсульту и сердечным приступам.
Для создания такой вакцины китайские специалисты решили прикрепить антиген, который запускает иммунный ответ организма для предотвращения развития атеросклероза, к наночастицам оксида железа, а также отдельно прикрепить иммунный адъювант — вещество, используемое для усиления иммунного ответа — к другим наночастицам.
Ученые указали, что эта двухкомпонентная экспериментальная вакцина показала «многообещающие результаты» в ходе испытаний на мышах. «Чтобы выяснить, как долго нановакцины защищают от атеросклероза, потребуются дальнейшие исследования», — сообщили разработчики новой методики.