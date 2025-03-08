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Важные трассы закрыли из-за бурана в пяти областях Казахстана

8 марта движение ограничили на республиканских автомобильных дорогах в пяти областях Казахстана, сообщает Zakon.kz со ссылкой на «КазАвтоЖол».

Источник: Zakon.kz

Атырауская область:

  • автодорога «Атырау — Уральск» км 5−62 (г. Атырау — с. Махамбет).

Область Жетысу:

  • автодорога «Сарыозек — Коктал» км 45−68 (перевал Алтын Емель).

Костанайская область:

  • автодорога «Жезказган — Аркалык — Петропавловск» км 252−340 (гр. Улытауской обл. — г. Аркалык).

Область Улытау:

  • автодорога «Жезказган — Аркалык — Петропавловск» км 137−252 (с. Улытау — гр. Костанайской обл).

Область Абай:

  • автодорога «Алматы — Талдыкорган — Усть-Каменогорск — Шемонаиха — граница РФ» км 683−768 (уч. от пов. Таскескен — г. Аягоз).