Важные трассы закрыли из-за бурана в пяти областях Казахстана

Атырауская область:
- автодорога «Атырау — Уральск» км 5−62 (г. Атырау — с. Махамбет).
Область Жетысу:
- автодорога «Сарыозек — Коктал» км 45−68 (перевал Алтын Емель).
Костанайская область:
- автодорога «Жезказган — Аркалык — Петропавловск» км 252−340 (гр. Улытауской обл. — г. Аркалык).
Область Улытау:
- автодорога «Жезказган — Аркалык — Петропавловск» км 137−252 (с. Улытау — гр. Костанайской обл).
Область Абай:
- автодорога «Алматы — Талдыкорган — Усть-Каменогорск — Шемонаиха — граница РФ» км 683−768 (уч. от пов. Таскескен — г. Аягоз).