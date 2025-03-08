Водохранилища Волги и Камы изменят режим работы в марте

Федеральное агентство водных ресурсов определило режимы работы гидроузлов Волжско-Камского каскада на период с 11 по 20 марта 2025 года. Режимы работы водохранилищ на Верхней Волге были скорректированы, сбросные расходы воды уменьшены.
Водохранилища Нижней Волги во второй декаде марта будут функционировать в прежнем режиме.
Решение о режиме работы гидроузлов на третью декаду марта и начало апреля будет принято на заседании Межведомственной рабочей группы после получения уточненных прогнозов от Росгидромета.