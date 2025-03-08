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Водохранилища Волги и Камы изменят режим работы в марте

Об этом сообщила пресс-служба Росводресурсов.

Федеральное агентство водных ресурсов определило режимы работы гидроузлов Волжско-Камского каскада на период с 11 по 20 марта 2025 года. Режимы работы водохранилищ на Верхней Волге были скорректированы, сбросные расходы воды уменьшены.

Водохранилища Нижней Волги во второй декаде марта будут функционировать в прежнем режиме.

Решение о режиме работы гидроузлов на третью декаду марта и начало апреля будет принято на заседании Межведомственной рабочей группы после получения уточненных прогнозов от Росгидромета.