В Уфе готовятся к открытию геномного центра Башкирии

Сегодня, 8 марта, в Евразийском НОЦ в Уфе прошло совещание по развитию науки и образования. Как сообщает пресс-служба правительства Башкирии, на данный момент здесь готовятся к открытию геномного центра республики.
Как заявил в своем докладе премьер-министра Башкирии Андрей Назаров, сегодня почти каждая четвертая лаборатория в Уфимском межвузовском студенческом кампусе Евразийского НОЦ, занимается исследованиями в области генетики.
По словам премьера Башкирии, на базе НОЦ был разработан проект геномного центра. Корректировали и вносили правки по проекту ученые Курчатовского института. В обозримом будущем в стенах «IQ-парка», который расположится на площадке межвузовского кампуса, будет открыт Центр интеллектуальной геномики Уфимского исследовательского центра РАН.
Открытие геномного центра в Уфе запланировано на апрель 2025 года — работа по ремонту в помещениях и установке оборудования идет полным ходом.
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