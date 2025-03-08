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В Уфе готовятся к открытию геномного центра Башкирии

В Евразийском НОЦ в Уфе откроется геномный центр Башкирии.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 8 марта, в Евразийском НОЦ в Уфе прошло совещание по развитию науки и образования. Как сообщает пресс-служба правительства Башкирии, на данный момент здесь готовятся к открытию геномного центра республики.

Как заявил в своем докладе премьер-министра Башкирии Андрей Назаров, сегодня почти каждая четвертая лаборатория в Уфимском межвузовском студенческом кампусе Евразийского НОЦ, занимается исследованиями в области генетики.

По словам премьера Башкирии, на базе НОЦ был разработан проект геномного центра. Корректировали и вносили правки по проекту ученые Курчатовского института. В обозримом будущем в стенах «IQ-парка», который расположится на площадке межвузовского кампуса, будет открыт Центр интеллектуальной геномики Уфимского исследовательского центра РАН.

Открытие геномного центра в Уфе запланировано на апрель 2025 года — работа по ремонту в помещениях и установке оборудования идет полным ходом.

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