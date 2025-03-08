Какой будет погода в Казахстане 9 марта

АЛМАТЫ, 8 мар — Sputnik. Погоду в Казахстане по-прежнему будет определять Северо-западный циклон, предупреждают синоптики.
Сохраняется неустойчивый характер погоды, пройдут осадки в виде дождя и снега, на юге, востоке страны прогнозируются сильные осадки. По республике ожидаются туман, гололед, усиление ветра, на севере, востоке, в центре — метель.
В горных районах Жамбылской области ожидается усиление юго-западного ветра 30 м/с и более.
Погода в мегаполисах
Астана: переменная облачность, временами снег, поземок, туман. Ветер северо-западный 9−14 м/с. Температура воздуха ночью 12−14, днем 8−10 мороза.
Алматы: переменная облачность, днем осадки (дождь, снег). Временами туман, на дорогах гололедица. Ветер западный 3−8 м/с. Температура воздуха ночью 0−2 мороза, днем 6−8 тепла.
Шымкент: переменная облачность, ночью осадки (дождь, снег), туман. Ветер западный с переходом на северо-западный 8−13 м/с. Температура воздуха ночью 2−4, днем 10−12 тепла.