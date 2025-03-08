Ричмонд
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Какой будет погода в Казахстане 9 марта

Казгидромет опубликовал прогноз погоды на воскресенье 9 марта.

Сейчас в Ричмонде: +12° 4 м/с 41% 751 мм рт. ст. +7°
Источник: Sputnik.kz

АЛМАТЫ, 8 мар — Sputnik. Погоду в Казахстане по-прежнему будет определять Северо-западный циклон, предупреждают синоптики.

Сохраняется неустойчивый характер погоды, пройдут осадки в виде дождя и снега, на юге, востоке страны прогнозируются сильные осадки. По республике ожидаются туман, гололед, усиление ветра, на севере, востоке, в центре — метель.

В горных районах Жамбылской области ожидается усиление юго-западного ветра 30 м/с и более.

Погода в мегаполисах

Астана: переменная облачность, временами снег, поземок, туман. Ветер северо-западный 9−14 м/с. Температура воздуха ночью 12−14, днем 8−10 мороза.

Алматы: переменная облачность, днем осадки (дождь, снег). Временами туман, на дорогах гололедица. Ветер западный 3−8 м/с. Температура воздуха ночью 0−2 мороза, днем 6−8 тепла.

Шымкент: переменная облачность, ночью осадки (дождь, снег), туман. Ветер западный с переходом на северо-западный 8−13 м/с. Температура воздуха ночью 2−4, днем 10−12 тепла.