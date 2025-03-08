«Минскметропроект» сказал, при каких условиях станции «Красный Бор» и «Шабаны» могут появиться на красной линии минского метро

Директор «Минскметропроекта» Михаил Рудько сказал, при каких условиях станции «Красный Бор» и «Шабаны» могут появиться на красной линии минского метро. Об этом пишет sb.by.
Обе станции значатся как перспективные для продления минского метрополитена по красной линии в обе стороны. То есть станция «Красный бор» имеет шанс появится после «Каменной горки», а «Шабаны» — за «Могилевской». Впрочем, для такого расширения «Автозаводской» линии есть определенные условия.
Михаил Рудько говорит:
— Сейчас активно смотрим на необходимость их строительства. Окончательные решения будут приняты исходя из развития и расширения города.
Вместе с тем, по его словам, в данный момент приоритет отдается четвертой линии.
Напомним, ранее главный инженер предприятия «Минскметропроект» Георгий Протасов уточнял:
— Подземка — высокоскоростной транспорт, который не должен ездить в «чистом поле». Поэтому городские власти принимают решение о возведении новых станций в местах с высокой пассажирской нагрузкой.
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