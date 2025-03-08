«Минскметропроект» сказал, при каких условиях станции «Красный Бор» и «Шабаны» могут появиться на красной линии минского метро

Обе станции значатся как перспективные для продления минского метрополитена по красной линии в обе стороны. То есть станция «Красный бор» имеет шанс появится после «Каменной горки», а «Шабаны» — за «Могилевской». Впрочем, для такого расширения «Автозаводской» линии есть определенные условия.