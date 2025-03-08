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В Ростове пропала 37-летняя женщина

В Ростове третий день не могут найти пропавшую женщину.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове без вести пропала 37-летняя Наталья Радченко (Остапенко). Последний раз ее видели 6 марта, после чего информации о ее местонахождении нет. Об этом сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт» по донскому региону.

Известно, что ростовчанка ростом 165 см, нормального телосложения, волосы у нее черные, а глаза — карие.

В ориентировке отмечается, что в день пропажи женщина была одета в куртку серебристого цвета, зеленые спортивные штаны, черные кроссовки и светло-розовую шапку.

Если вам что-то известно что-то о пропавшей, сообщите по телефону 112 или 8 (800) 700−54−52.