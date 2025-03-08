Молдавских карабинеров научили, как разгонять толпу

КИШИНЕВ, 8 мар — Sputnik. Тактику реагирования для восстановления общественного порядка изучили молдавские карабинеры в ходе одноименного спецкурса, сообщили в Главном инспекторате карабинеров (ГИК).
В тренинге, который сочетал в себе теорию с прикладными упражнениями, были задействованы 15 сотрудников, он проводился в Учебном центре ГИК. Как отметили в ведомстве, данная инициатива была направлена на укрепление профессиональных навыков сержантов и офицеров различных подразделений карабинеров, подготовку их к эффективному и профессиональному вмешательству в ситуации, требующие восстановления общественного порядка.
Участники тренинга изучили, как реагировать на массовые беспорядки и действовать в случае их возникновения; применение спецсредств; анализ поведения толпы в условиях беспорядков. Кроме того, в учебную программу входило изучение структуры и организации тактических средств, а также приемы, адаптированные к различным оперативным обстоятельствам, силовое вмешательство и эффективные способы рассеивания толпы.
Благодаря таким программам обучения Генеральная инспекция карабинеров продолжает инвестировать в профессиональное развитие своих сотрудников, отметили в силовом ведомстве.
Проведенный Институтом маркетинга и социологических опросов (IMAS) опрос в рамках «Социально-политического барометра» за февраль показал, что жители Молдовы готовы выйти на протесты и оказать тем самым давление на власти страны, чтобы те нашли скорейшее решение по выходу из энергокризиса: такую позицию выразили 56% опрошенных. Энергокризис привел к еще большему росту тарифов на коммунальные услуги и взвинтил инфляцию.
В феврале на протест дважды вышли работники Железной дороги Молдовы, они требовали выплаты полугодовых долгов по зарплате. Забастовками также грозят фермеры страны, разочарованные в аграрной политике властей.