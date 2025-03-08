Молдавских карабинеров научили, как разгонять толпу

В тренинге, который сочетал в себе теорию с прикладными упражнениями, были задействованы 15 сотрудников, он проводился в Учебном центре ГИК. Как отметили в ведомстве, данная инициатива была направлена на укрепление профессиональных навыков сержантов и офицеров различных подразделений карабинеров, подготовку их к эффективному и профессиональному вмешательству в ситуации, требующие восстановления общественного порядка.