«Минскметропроект» сказал, что новые станции третьей линии минского метро откроются в 2028 году

Напомним, строительные работы и подготовка к ним на месте будущих станций и перегонов уже активно идет. А следующим должен открыться участок от «Юбилейной площади», куда войдут станции «Профсоюзная», «Переспа», «Комаровская» и «Парк Дружбы народов».