«Минскметропроект» сказал, что новые станции третьей линии минского метро откроются в 2028 году

Директор «Минскметропроекта» Михаил Рудько сказал о сроках открытия новых станций третьей, зелёной, линии минского метро. Об этом пишет sb.by.
Напомним, строительные работы и подготовка к ним на месте будущих станций и перегонов уже активно идет. А следующим должен открыться участок от «Юбилейной площади», куда войдут станции «Профсоюзная», «Переспа», «Комаровская» и «Парк Дружбы народов».
— Согласно проекту, в 2028 году. Надеюсь, управимся в сроки, — обозначил планы по открытию нового участка Михаил Рудько.
Также «Минскметропроект» сказал, при каких условиях станции «Красный Бор» и «Шабаны» могут появиться на красной линии минского метро.
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