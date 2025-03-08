Полиция установила причину смерти актера Джина Хэкмена и его жены

~Непосредственной причиной его смерти, вероятно, стало заболевание сердца вкупе с истощением на фоне голода~: актер страдал тяжелой формой болезни Альцгеймера и не вполне осознавал окружающую действительность. Возможно, он даже не понял, что его жены уже нет рядом с ним. В последний раз его кардиостимулятор зафиксировал сердцебиение 18 февраля. Власти отмечают, что состояние его здоровья было «очень плохим». Как пишет Sky News, самостоятельно он ни с кем не общался ни лично, ни по телефону.