Блокировку Telegram в Дагестане и Чечне могут пересмотреть, заявили в ГД

МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Решение о блокировке Telegram в Дагестане и Чечне может быть пересмотрено, все зависит от мессенджера, считает член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин в своем Telegram-канале.
Ранее в СМИ распространилась информация, что мессенджер Telegram заблокирован и не работает в Дагестане и Чечне по представлению правоохранительных органов.
«Решение может быть пересмотрено — все будет зависеть от самого Telegram. Как я уже отмечал, платформе давно пора пересмотреть правила модерации контента: она почему-то удаляет одни запрещенные материалы, но при этом в упор игнорирует другие. И, к сожалению, блокировку зачастую избегают именно экстремистские материалы», — написал он.
Парламентарий добавил, что блокировка Telegram в данных регионах РФ является вынужденной мерой. По словам Немкина, это связано с тем, что мессенджер активно использовался в этих регионах для координации беспорядков.