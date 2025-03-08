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Блокировку Telegram в Дагестане и Чечне могут пересмотреть, заявили в ГД

Немкин: разблокировка Telegram в Дагестане и Чечне зависит от него самого.
Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Решение о блокировке Telegram в Дагестане и Чечне может быть пересмотрено, все зависит от мессенджера, считает член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин в своем Telegram-канале.

Ранее в СМИ распространилась информация, что мессенджер Telegram заблокирован и не работает в Дагестане и Чечне по представлению правоохранительных органов.

«Решение может быть пересмотрено — все будет зависеть от самого Telegram. Как я уже отмечал, платформе давно пора пересмотреть правила модерации контента: она почему-то удаляет одни запрещенные материалы, но при этом в упор игнорирует другие. И, к сожалению, блокировку зачастую избегают именно экстремистские материалы», — написал он.

Парламентарий добавил, что блокировка Telegram в данных регионах РФ является вынужденной мерой. По словам Немкина, это связано с тем, что мессенджер активно использовался в этих регионах для координации беспорядков.