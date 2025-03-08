Блокировку Telegram в Дагестане и Чечне могут пересмотреть, заявили в ГД

«Решение может быть пересмотрено — все будет зависеть от самого Telegram. Как я уже отмечал, платформе давно пора пересмотреть правила модерации контента: она почему-то удаляет одни запрещенные материалы, но при этом в упор игнорирует другие. И, к сожалению, блокировку зачастую избегают именно экстремистские материалы», — написал он.