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Блокировка Telegram по всей России не ожидается, заявили в Госдуме

Депутат Свинцов заявил, что блокировки Telegram по всей стране не последует.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Дальнейшей блокировки мессенджера Telegram на всей территории Российской Федерации в ближайшее время не последует, таких задач у правительства и спецслужб нет, заявил РИА Новости зампред комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов (ЛДПР).

Ранее в СМИ распространилась информация, что мессенджер Telegram заблокирован и не работает в Дагестане и Чечне по представлению правоохранительных органов.

«Я уверен, что дальнейшей блокировки Telegram на всей территории Российской Федерации в ближайшее время не последует. Таких задач у правительства и у наших специальных служб нет», — сказал Свинцов.

Парламентарий добавил, что воспринимает эту технологическую возможность как позитивный шаг к обеспечению информационной безопасности в РФ и созданию «безопасного информационного периметра» в стране.

Он отметил, что наличие таких технологий позволит защитить граждан РФ и любые политические события, «будь это выборы президента РФ или выборы в Госдуму», от возможного использования для «раскачки» в том или ином регионе.