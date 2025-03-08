В Ростове муниципальная похоронная контора стала акционерным обществом

В Ростове взамен муниципальной компании, занимающейся похоронами, появилось акционерное общество. Это следует из открытых документов, опубликованных на сайте налоговой службы.
Так, 15 января этого года путем реорганизации прекратило свое существование муниципальное унитарное предприятие специализированных коммунальных услуг донской столицы. Создано оно было в июле 2003 года.
При этом в тот же день, 15 января, было зарегистрировано акционерное общество «Специализированных коммунальных услуг г. Ростова-на-Дону». Его юридический адрес указан тот же самый, что был у МУП «СКУ»: пр. Михаила Нагибина, 4. Уставной капитал — 11 млн 339 тыс рублей.
Все акции принадлежат департаменту имущественно-земельных отношений города.