В Ростове муниципальная похоронная контора стала акционерным обществом

При этом в тот же день, 15 января, было зарегистрировано акционерное общество «Специализированных коммунальных услуг г. Ростова-на-Дону». Его юридический адрес указан тот же самый, что был у МУП «СКУ»: пр. Михаила Нагибина, 4. Уставной капитал — 11 млн 339 тыс рублей.