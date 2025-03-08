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В Уфе на реконструкцию сквера имени Гастелло выделят 38 млн рублей

Власти Уфы планируют благоустроить сквер Гастелло.

Источник: Комсомольская правда

На днях в администрации Калининского района Уфы сообщили, что в этом году будет благоустроен сквер имени Гастелло. Это небольшая площадь с памятником легендарному летчику, расположенная напротив одноименного парка. Преобразование этой территории рассчитывают завершить к 17 июля.

По данным районной администрации, скоро будет заключен контракт с подрядчиком, который должен будет заменить на территории сквера дорожки, заменить светильники и установить новые скамейки. Стоимость работы оценили в 38,9 млн рублей.

Когда начнется реконструкция и благоустройство самого парка имени Гастелло, пока не сообщается.

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