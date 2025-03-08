В Уфе на реконструкцию сквера имени Гастелло выделят 38 млн рублей

На днях в администрации Калининского района Уфы сообщили, что в этом году будет благоустроен сквер имени Гастелло. Это небольшая площадь с памятником легендарному летчику, расположенная напротив одноименного парка. Преобразование этой территории рассчитывают завершить к 17 июля.