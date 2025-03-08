Поликлинику планируют построить в Анкудиновке до 2029 года

Поликлинику планируют построить в жилом комплексе «Анкудиновский парк» в Кстовском округе. Об этом сообщает министерство здравоохранения Нижегородской области.
— Когда в Анкудиновке появится поликлиника? И кто несет ответственность за то, что огромный микрорайон не получает медицинского обслуживания? — поинтересовалась в социальных сетях нижегородка Марина К.
В ответ Минздрав заявил, что строительство многопрофильной поликлиники, рассчитанной на прием пациентов всех возрастных категорий, запланировано на период с 2026 по 2029 год.
Напомним, ранее сообщалось, что в ЖК «КМ Анкудиновский Парк» откроют новую современную школу с бассейном, рассчитанную на 675 человек.