Умер глава ассоциации ветеранов группы «Альфа» Александр Мирошниченко

«Восьмого марта 2025 года скоропостижно ушел из жизни президент Международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора “Альфа” генерал-полковник в отставке Александр Мирошниченко», — говорится в сообщении ассоциации.
Мирошниченко родился 3 июля 1953 года в Москве. Срочную службу проходил в Ракетных войсках стратегического назначения (РВСН).
В 1977 году окончил 401-ю спецшколу КГБ СССР в городе Ленинграде.
В дальнейшем был направлен на работу в службу охраны дипломатических представительств Седьмого управления КГБ СССР. Являлся лучшим молодым сотрудником по профессии.
В Группе «А» («Альфа») Седьмого управления КГБ СССР — с 1978 года.
Участвовал в кабульских событиях декабря 1979 года. Затем семь месяцев в условиях, сопряженных с риском для жизни, помогал обеспечивать личную безопасность нового главы Афганистана Бабрака Кармаля.
В дальнейшем, уже как опытный офицер, участвовал в «боевой стажировке» молодых сотрудников Группы «А», направленных в Афганистан.
Принимал активное участие во многих специальных операциях Группы «А», в том числе в Сарапуле, Саратове, Баку, Минеральных Водах (пять раз). Фактически прошел все горячие точки бывшего Советского Союза.
Окончил Высшую Краснознаменную школу КГБ СССР имени Дзержинского (1986 год).
В 1993 году был назначен заместителем, а в 1994 году первым заместителем начальника Группы «А» Главного управления охраны РФ.
Вместе с сотрудниками Группы «А» освобождал заложников в Будённовске, на Васильевском спуске (Красная площадь, Москва), в селе Первомайском (Дагестан) и на Дубровке («Норд-Ост»).
Возглавлял Управление «А» Центра специального назначения ФСБ России (с октября 1998-го по декабрь 1999 года).
В последующем занимал должность первого заместителя руководителя Центра специального назначения ФСБ России — начальника штаба.
Работал вице-губернатором Тверской области, помощником министра обороны РФ.
Награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» IV степени, Александра Невского, Красной Звезды, Мужества (двумя), «За военные заслуги», Почета, медалями «За отвагу» и "За боевые заслуги.
Почетный сотрудник контрразведки.
В 2023 году был избран президентом международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа».