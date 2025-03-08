Глава Роскосмоса и премьер-министр Мьянмы посетили центр «Прогресс» в Самаре

МОСКВА, 8 марта. /ТАСС/. Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Баканов провел экскурсию для премьер-министра Мьянмы Мин Аун Хлайна по ракетно-космическому центру (РКЦ) «Прогресс» (входит в госкорпорацию «Роскосмос») в Самаре. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале госкорпорации.
«Сегодня премьер-министр Мьянмы Мин Аун Хлайн посетил самарский РКЦ “Прогресс”, где ознакомился с производственными возможностями предприятия», — говорится в сообщении.
Также гендиректор госкорпорации и премьер-министр провели переговоры о перспективах сотрудничества в космосе. «Мы ставим цель присутствовать на всех сегментах рынка космических услуг: от создания космических аппаратов и их запуска, до предоставления заказчику качественной и оперативной информации с их помощью», — подчеркнул Баканов, слова которого приводятся в сообщении.
Гендиректор госкорпорации показал премьер-министру Мьянмы ракетный центр и рассказал о достижениях российской космонавтики. В частности, отметили в Роскосмосе, Хлайн ознакомился с производством спутников и ракет-носителей «Союз-2».
Как сообщили в пресс-службе губернатора региона, производимые в Самаре ракеты обеспечивают запуски пилотируемых и грузовых кораблей на Международную космическую станцию, а также успешно выводят на орбиту российские и зарубежные спутники. Ракетно-космический центр является участником практически всех крупнейших программ освоения космоса.
«Визит делегации Республики Союз Мьянма в Самарскую область — это важный шаг в укреплении международного сотрудничества, возможность продемонстрировать мощный промышленный потенциал нашего региона, включая достижения космической отрасли. Самарская область активно участвует в реализации стратегических задач, поставленных президентом Владимиром Владимировичем Путиным, опираясь на мощную научно-производственную базу и значительные ресурсы. Мы готовы делиться накопленным опытом и перенимать передовые практики, позволяющие внедрять инновационные технологии как внутри региона, страны, так и на мировой арене», — приводятся слова губернатора, председателя комиссии Госсовета по направлению «Промышленность» Вячеслава Федорищева. Он подчеркнул, что сотрудничество будет способствовать дальнейшему развитию отрасли и укреплению технологического лидерства России.