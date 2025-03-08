Глава Роскосмоса и премьер-министр Мьянмы посетили центр «Прогресс» в Самаре

«Визит делегации Республики Союз Мьянма в Самарскую область — это важный шаг в укреплении международного сотрудничества, возможность продемонстрировать мощный промышленный потенциал нашего региона, включая достижения космической отрасли. Самарская область активно участвует в реализации стратегических задач, поставленных президентом Владимиром Владимировичем Путиным, опираясь на мощную научно-производственную базу и значительные ресурсы. Мы готовы делиться накопленным опытом и перенимать передовые практики, позволяющие внедрять инновационные технологии как внутри региона, страны, так и на мировой арене», — приводятся слова губернатора, председателя комиссии Госсовета по направлению «Промышленность» Вячеслава Федорищева. Он подчеркнул, что сотрудничество будет способствовать дальнейшему развитию отрасли и укреплению технологического лидерства России.