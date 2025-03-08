В Башкирии с начала года уже заделали более 7 тысяч ям на дорогах

В Башкирии с начала года дорожные службы уже успели заделать более 7 тысяч ям. Как рассказала накануне в своем телеграм-канале министр транспорта республики Любовь Минакова, в зимнее время специалисты используют для этих целей холодный асфальт. Делать ямочный ремонт технологии позволяют круглый год.