В Башкирии с начала года уже заделали более 7 тысяч ям на дорогах

В Башкирии с начала года дорожные службы уже успели заделать более 7 тысяч ям. Как рассказала накануне в своем телеграм-канале министр транспорта республики Любовь Минакова, в зимнее время специалисты используют для этих целей холодный асфальт. Делать ямочный ремонт технологии позволяют круглый год.
По данным Минтранса Башкирии, больше всего ям на дорогах за зиму образовалось на дорогах Татышлинского, Уфимского и Туймазинского районов республики.
Рассказала глава Минтранса республики и о том, каким образом сотрудники дорожных служб выявляют ямы на дорогах и что делают с этой информацией. В Башкирии с 2019 года работает специальная автоматизированная система, позволяющая вести учет и контроль всей дорожной инфраструктуры в регионе.
— Дорожники выявляют дефекты на дорогах, заносят параметры ям в эту систему. В приложении им присваивают идентификационный номер, определяют местоположение, вносят параметры и фото, — рассказала в своих соцсетях министр транспорта Башкирии Любовь Минакова.
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