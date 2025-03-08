Опрос показал отношение украинцев к Дню Победы и Дню труда

«Наиболее популярными (праздниками — ред.) остаются Рождество Христово (70%) и Пасха (69%). Они стабильно занимают лидирующие позиции на протяжении последних лет… (наблюдается — ред.) уменьшение поддержки праздников советского наследия: День Победы с 30% в 2021 году до 11% в 2024 году и 12% в 2025 году. День труда (1 мая): с 12% в 2021 году до 5% в 2025 году», — говорится в результатах опроса, публикованных на сайте института.