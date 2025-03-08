Опрос показал отношение украинцев к Дню Победы и Дню труда

МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Рождество и Пасха остаются самыми любимыми праздниками среди граждан Украины (70% и 69%), в то время как День Победы и День труда пользуются наименьшей популярностью, следует из результатов опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС).
Владимир Зеленский в 2023 году подписал закон о переносе празднования Дня Победы во Второй мировой войне с 9 на 8 мая, после чего 9 мая стало Днем Европы.
«Наиболее популярными (праздниками — ред.) остаются Рождество Христово (70%) и Пасха (69%). Они стабильно занимают лидирующие позиции на протяжении последних лет… (наблюдается — ред.) уменьшение поддержки праздников советского наследия: День Победы с 30% в 2021 году до 11% в 2024 году и 12% в 2025 году. День труда (1 мая): с 12% в 2021 году до 5% в 2025 году», — говорится в результатах опроса, публикованных на сайте института.
Опрос проводился с 4 по 9 февраля методом телефонных интервью. В нем приняли участие 1 тысяча человек. Статистическая погрешность не превышает 4,1%.