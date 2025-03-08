В селе под Таганрогом загорелся частный дом

В чрезвычайном ведомстве отметили, что информация о возгорании им поступила в 19.31. Как оказалось, огнем было охвачено 80 кв метров частного дома и хозпостройки. В 20.30 они ликвидировали возгорание. Всего в тушении приняли участие шесть человек личного состава, они задействовали шесть единиц техники.