В селе под Таганрогом загорелся частный дом

В селе Ряженое Матвеево-Курганского района Ростовской области 8 марта произошел пожар в одном из частных домов, расположенных в переулке Примиусском. Об этом сообщили в донском главке МЧС.
В чрезвычайном ведомстве отметили, что информация о возгорании им поступила в 19.31. Как оказалось, огнем было охвачено 80 кв метров частного дома и хозпостройки. В 20.30 они ликвидировали возгорание. Всего в тушении приняли участие шесть человек личного состава, они задействовали шесть единиц техники.
Что стало причиной пожара, пока не известно, ее установлением занимаются специалисты.