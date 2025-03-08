Ричмонд
+12°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В селе под Таганрогом загорелся частный дом

В селе Ростовской области огонь охватил 80 кв метров дома и хозпостройки.

Источник: Комсомольская правда

В селе Ряженое Матвеево-Курганского района Ростовской области 8 марта произошел пожар в одном из частных домов, расположенных в переулке Примиусском. Об этом сообщили в донском главке МЧС.

В чрезвычайном ведомстве отметили, что информация о возгорании им поступила в 19.31. Как оказалось, огнем было охвачено 80 кв метров частного дома и хозпостройки. В 20.30 они ликвидировали возгорание. Всего в тушении приняли участие шесть человек личного состава, они задействовали шесть единиц техники.

Что стало причиной пожара, пока не известно, ее установлением занимаются специалисты.