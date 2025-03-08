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По всей Ростовской области объявили беспилотную опасность

В селе Ростовской области из-за падения БПЛА вспыхнул пожар в частном доме.

Источник: Комсомольская правда

На территории всей Ростовской области объявили беспилотную опасность. Об этом дончан предупредил в своем телеграм-канале глава региона Юрий Слюсарь.

Также он добавил, что в селе Ряженое Матвеево-Курганского района произошло чрезвычайное происшествие: в результате падения беспилотного летательного аппарата (БПЛА) при отражении атаки загорелся частный дом. Пожарные расчёты оперативно прибыли на место и локализовали возгорание. К счастью, обошлось без человеческих жертв.

На место происшествия выехала глава Матвеево-Курганского района Диана Алборова. По ее словам, семья, проживающая в загоревшемся доме, была своевременно эвакуирована, как и жители нескольких соседних домов. Утром муниципальная комиссия приступит к оценке причинённого ущерба.

Напомним, что ночью 8 марта атака БПЛА была отражена в Миллеровском и Чертковском районах. Там никто не пострадал.