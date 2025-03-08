По всей Ростовской области объявили беспилотную опасность

Также он добавил, что в селе Ряженое Матвеево-Курганского района произошло чрезвычайное происшествие: в результате падения беспилотного летательного аппарата (БПЛА) при отражении атаки загорелся частный дом. Пожарные расчёты оперативно прибыли на место и локализовали возгорание. К счастью, обошлось без человеческих жертв.