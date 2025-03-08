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В аэропорту Волгограда ввели временные ограничения

Росавиация: в аэропорту Волгограда в целях безопасности ввели ограничения.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Временные ограничения введены в аэропорту Волгограда, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) в 22.05 мск временные ограничения введены на работу аэропорта Волгоград… Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы», — написал он.

Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов — это главный приоритет, добавляется в публикации.