В аэропорту Волгограда ввели временные ограничения

МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Временные ограничения введены в аэропорту Волгограда, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.
«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) в 22.05 мск временные ограничения введены на работу аэропорта Волгоград… Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы», — написал он.
Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов — это главный приоритет, добавляется в публикации.