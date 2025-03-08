В Ростовской области средства ПВО сбили шесть беспилотников

8 марта с 20.00 до 21.30 в Ростовской области дежурные средства ПВО отразили атаку украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны России.
В частности, ими были перехвачены и уничтожены шесть БПЛА.
При этом, добавили в министерстве, в небе над Белгородской областью было сбили 10 беспилотников.
Напомним, что ранее глава донского региона Юрий Слюсарь сообщил о том, что из-за атаки беспилотников в селе Ряженое Матвеево-Курганского района эвакуировали несколько семей, живущих в частных домах. В одном из них после падения БПЛА вспыхнул пожар. К счастью, там никто не пострадал, и с огнем быстро справились пожарные.