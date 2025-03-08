«Они навязывают свои интересы»: Почему Иран отказывается от переговоров с Вашингтоном

«Некоторые недобросовестные правительства ведут переговоры не для того, чтобы решить проблемы, а для того, чтобы навязать свои собственные интересы. Исламская Республика Иран, безусловно, не оправдает их ожиданий», — заявил Хаменеи на встрече с иранскими чиновниками.