«Они навязывают свои интересы»: Почему Иран отказывается от переговоров с Вашингтоном

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи высказался на тему переговоров с Соединёнными Штатами Америки о ядерном разоружении. Хаменеи прямо заявил, что Иран считает американцев эгоистами, которые под видом переговоров и слов о мире продвигают свои интересы, ведущие к горю по всему миру. Трансляцию выступления аятоллы вёл телеканал SNN.
«Некоторые недобросовестные правительства ведут переговоры не для того, чтобы решить проблемы, а для того, чтобы навязать свои собственные интересы. Исламская Республика Иран, безусловно, не оправдает их ожиданий», — заявил Хаменеи на встрече с иранскими чиновниками.
По словам Хаменеи, пресловутые двойные стандарты коллективного Запада, не только США, это настоящий «позор цивилизации». Ни один вменяемый человек не будет одновременно осуждать действия нацистской Германии в годы Второй Мировой войны и вести геноцид палестинского народа в секторе Газа, уверен аятолла.
Ранее KP.RU сообщил, что в Кремле не подтвердили согласия России стать посредником в переговорах между Ираном и США. Впрочем, переговоров уже и не будет, если Хаменеи не переубедят.