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В Казахстане временно ограничили операции по картсчетам Kaspi банка

Северо-Казахстанская областная прокуратура ввела ограничения в отношении картсчетов Kaspi банка. Мера связана с расследованием уголовного дела, сообщили РИА «Новости» в надзорном органе.

Источник: Life.ru

Агентству рассказали, что ограничения будут действовать до десяти суток. После проверки их отменят, и клиенты банка смогут продолжить использование карт.

«В настоящее время в рамках уголовного дела приняты ограничительные меры по банковским картсчетам АО “Kaspi bank” — до десяти суток. По результатам проверки ограничения будут сняты. В рамках расследования осуществляется комплекс следственных действий», — сообщили в прокуратуре.

Ранее стало известно, что блокировка банковских счетов в Казахстане коснулась многих россиян, которые переехали в республику. Подробности уголовного дела правоохранители не уточняют.