В Казахстане временно ограничили операции по картсчетам Kaspi банка

«В настоящее время в рамках уголовного дела приняты ограничительные меры по банковским картсчетам АО “Kaspi bank” — до десяти суток. По результатам проверки ограничения будут сняты. В рамках расследования осуществляется комплекс следственных действий», — сообщили в прокуратуре.