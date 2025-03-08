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Военные РФ взяли в плен солдат ВСУ у Черкасского Поречного под Курском

Российские военнослужащие взяли под контроль Черкасское Поречное и продвигаются далее.

Источник: Аргументы и факты

Российские военнослужащие взяли в плен бойцов Вооружённых сил Украины у Черкасского Поречного в Курской области, информирует Telegram-канал «Северный Ветер».

«Родственникам ВСУшников на опознание: взяты в плен у Черкасского Поречного. Сдавшись в плен, они сохранили себе жизнь и здоровье. Сейчас им ничто не угрожает», — рассказали бойцы группировки войск «Север».

Напомним, российская армия освободила населённый пункт Черкасское Поречное в Курской области.

Военный блогер Юрий Подоляка отметил, что военные РФ продвигаются далее.

Военкор Александр Коц заявил, что бойцы группировки войск «Север» продавили несколько огневых позиций Вооружённых сил Украины в селе Черкасское Поречное и обследовали дома на окраине Русского Поречного. По его словам, в селе Русское Поречное обнаружили тела мирных жителей.